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В Севастополе создадут совместную базу мидийных и устричных ферм

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Власти и бизнес Севастополя намерены построить базу для совместного использования предприятиями, которые занимаются выращиванием мидий и устриц. Они получили семь из 10 участков в Черном море, сформированных под эти цели. Теперь им необходима общая территория на побережье.

Как пишет онлайн-издание «Новый Севастополь» со ссылкой на правительство Севастополя, большинство участков расположено вдоль береговой линии от реки Кача до поселка Андреевка.

На базе на берегу предприятия могли бы заправлять топливом и обслуживать плавсредства, выгружать, расфасовывать и складировать готовую продукцию. Это необходимо для успешного зарыбления и обслуживания мидийных и устричных ферм, отмечают в правительстве.

Пока точно неизвестно, где расположится база. Решение примет рабочая группа, которая 6 сентября проведет выездное заседание.

В 2018 году на предприятиях Севастополя удалось вырастить 69 т аквакультуры, а с начала 2019 года — 24 т.

В июле сообщалось об открытии под Ласпи новой фермы по выращиванию устриц и мидий.

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