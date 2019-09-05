Группа «Мураками» пригласила москвичей на фестиваль «Наши в городе»

Солистка российской рок-группы «Мураками» Диляра Вагапова пригласила москвичей и гостей столицы на фестиваль «Наши в городе», который пройдет 7–8 сентября на проспекте Академика Сахарова в рамках празднования Дня города Москвы.

«День города — это позитив, мы надеемся, что будет солнечно, это немаловажно, чтобы у всех окружающих было приподнятое и возвышенное настроение. А без музыки, как говорится, никуда. Важно, чтобы она звучала для всех, кто будет присутствовать на фестивале «Наши в городе». Тем более музыка в День города — это драйв и позитивчик», — сказала она в беседе с НСН.

Посетить концерт ранее пригласили музыкант Николай Фоменко и лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин. Как отметил фронтмен группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев, гостей фестиваля ждут незабываемые эмоции и впечатления на весь год.

Фестиваль «Наши в городе» станет одной из основных площадок празднования 872-летия столицы. Гостей мероприятия ждут почти 20 часов музыки. Сцена и площадки фестиваля расположатся от Каланчевской улицы и Комсомольской площади вдоль проспекта Академика Сахарова и до Садового кольца.

Среди приглашенных звезд — Гарик Сукачев, «Пилот», «Ундервуд», «Горшенёв», «СерьГа», Вадим Самойлов, Найк Борзов, Валерий Сюткин, «Ария», Сергей Бобунец, «7Б», Александр Ф. Скляр и «Ва-Банкъ», Trubetskoy, Ольга Кормухина и Алексей Белов, «Ниав», «Слот».

Вход на концерт свободный.