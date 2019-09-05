Прямой эфир

Сбор макулатуры объявили в Ижевске для ремонта парашютной вышки

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ижевские чиновники организовали акцию по сбору 500 т макулатуры, чтобы получить средства на восстановление парашютной вышки. Такая информация появилась в группе управления образования администрации города в соцсети «ВКонтакте».

В конструкции неисправна шахта с противовесом, отсутствует стрела. На ремонт вышки требуется 1,5 млн рублей. С 9 сентября по 30 сентября бумажные изделия можно принести в школу, детский сад или в учреждения дополнительного образования. Об этом пишет ИА «Сусанин».

Вырученные от сдачи макулатуры средства перечислят на платформу Boomstarter и потратят на восстановительные работы. Самым активным участникам акции подарят полеты в аэротрубе и на аэроплане, прыжки с парашютной вышки, а также экскурсии по Удмуртии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Москвичам предложили обменять мусор на билеты в театр
Пункты платного приема вторсырья заработали в Брянской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019