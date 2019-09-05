Сбор макулатуры объявили в Ижевске для ремонта парашютной вышки

Ижевские чиновники организовали акцию по сбору 500 т макулатуры, чтобы получить средства на восстановление парашютной вышки. Такая информация появилась в группе управления образования администрации города в соцсети «ВКонтакте».

В конструкции неисправна шахта с противовесом, отсутствует стрела. На ремонт вышки требуется 1,5 млн рублей. С 9 сентября по 30 сентября бумажные изделия можно принести в школу, детский сад или в учреждения дополнительного образования. Об этом пишет ИА «Сусанин».

Вырученные от сдачи макулатуры средства перечислят на платформу Boomstarter и потратят на восстановительные работы. Самым активным участникам акции подарят полеты в аэротрубе и на аэроплане, прыжки с парашютной вышки, а также экскурсии по Удмуртии.