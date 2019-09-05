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Туристический поток в Севастополь вырос на 18% в 2019 году

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С начала 2019 года Севастополь посетили более 400 тыс. туристов. Эти данные превышают прошлогодние показатели на 18,5%, сообщила пресс-служба городского правительства.

Там подсчитали, что этим летом более 40% туристов приезжали в город на пять суток. 27% оставались в Севастополе на три-четыре дня, 8% — на два дня.

Доходы города также увеличились за счет роста туристического потока. Как уточняет ИА «Крым-информ», гостиницы и предприятия общественного питания внесли в городской бюджет в этом году 173 млн рублей. Это на 18% больше прошлогодних показателей.

4 сентября сообщалось, что в Севастополе заработал первый в городе скалодром. Он разместился в спортивной школе №17. Высота сооружения — 16 м. В Южном федеральном округе это единственное подобное сооружение, получившее лицензию.

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