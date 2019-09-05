Волгоградская область примет финал футбольного турнира «Кожаный мяч»

Всероссийский финал одного из старейших футбольных турниров «Кожаный мяч» пройдет в Волгоградской области с 7 по 14 сентября. В нем примут участие 72 команды подростков 14–15 лет из 69 регионов РФ, сообщили в пресс-службе облкмоспорта.

Как передает «НовостиВолгограда.ру», для проведения матчей выбрали арену «Зенит» в Волгограде и стадион имени Логинова в Волжском, где в будущем появится спортивный кластер.

Турнир в этом году отмечает 55-летний юбилей. Церемония открытия состоится 7 сентября на Мамаевом кургане в столице области. Мероприятие посетит легенда отечественного футбола, первый вице-президент РФС, президент всероссийских соревнований «Кожаный мяч» Никита Симонян.