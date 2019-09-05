Прямой эфир

Уличное освещение обновят в Оренбурге

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Оренбурге стартовала замена ламп уличного освещения. Светодиодные фонари установят на всей территории города до апреля 2020 года.

На текущий момент рабочие установили более 1,5 тыс. светодиодных ламп, всего же планируется установить почти 17 тыс. ламп. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье». Систему освещения обновили на улицах Салмышской, Юных Ленинцев, Карагандинской, Цвиллинга, Просторной.

По данным мэрии Оренбурга, газоразрядные светильники обладают большим сроком работы по сравнению с обычными лампами. Экономия электроэнергии по сравнению с нынешними расходами составит до 65%. Согласно условиям контракта, установка светильников проводится в счет будущей экономии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На Крымском мосту протестировали систему освещения
Оренбургский онкодиспансер получил новое оборудование

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019