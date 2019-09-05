Уличное освещение обновят в Оренбурге

В Оренбурге стартовала замена ламп уличного освещения. Светодиодные фонари установят на всей территории города до апреля 2020 года.

На текущий момент рабочие установили более 1,5 тыс. светодиодных ламп, всего же планируется установить почти 17 тыс. ламп. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье». Систему освещения обновили на улицах Салмышской, Юных Ленинцев, Карагандинской, Цвиллинга, Просторной.

По данным мэрии Оренбурга, газоразрядные светильники обладают большим сроком работы по сравнению с обычными лампами. Экономия электроэнергии по сравнению с нынешними расходами составит до 65%. Согласно условиям контракта, установка светильников проводится в счет будущей экономии.