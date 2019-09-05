Взлетно-посадочную полосу восстановят в Тюмени за 2,5 млрд рублей

В аэропорту Тюмени проведут восстановление одной из взлетно-посадочных полос. Работы стартуют в 2020 году.

По данным заместителя губернатора Тюменской области Сергея Шустова, ВПП закроют на два года. В течение этого срока планируется проведение реконструкции. Проектная документация уже готова, пишет портал «Наш город».

Шустов уточнил, что оборудование полосы устарело. Проект предполагает обновление аэронавигационного оборудования и инженерных коммуникаций. Стоимость работ составит около 2,5 млрд рублей.

На время ремонта планируется использование второй взлетно-посадочной полосы.