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Взлетно-посадочную полосу восстановят в Тюмени за 2,5 млрд рублей

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В аэропорту Тюмени проведут восстановление одной из взлетно-посадочных полос. Работы стартуют в 2020 году.

По данным заместителя губернатора Тюменской области Сергея Шустова, ВПП закроют на два года. В течение этого срока планируется проведение реконструкции. Проектная документация уже готова, пишет портал «Наш город».

Шустов уточнил, что оборудование полосы устарело. Проект предполагает обновление аэронавигационного оборудования и инженерных коммуникаций. Стоимость работ составит около 2,5 млрд рублей.

На время ремонта планируется использование второй взлетно-посадочной полосы.

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