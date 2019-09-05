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В Германии почтили память казненных 75 лет назад красноармейцев

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Память казненных 75 лет назад красноармейцев почтили в Германии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Фонда Александра Печерского Илью Васильева.

Траурные мероприятия, посвященные памяти 92 расстрелянных в 1944 году красноармейцев, прошли 4 сентября в мемориальном комплексе на месте бывшего концлагеря Дахау на юге Германии. Васильев уточнил, что эти люди были участниками лагерного сопротивления и входили в организацию «Братский союз военнопленных».

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«Существует феномен сопротивления в концлагерях, который по разным причинам не нашел должного отражения в общепринятом знании. Речь в действительности идет о тысячах людей, которые организовывали сопротивление в разных концлагерях, вели подпольную работу, спасали товарищей», — пояснил Васильев.

Участники траурной церемонии возложили венки у крематория, где были казнены красноармейцы.

Штаб «Братского союза военнопленных» в годы войны создал сеть ячеек более чем в 20 лагерях, а также наладил контакты с антифашистским немецким народным фронтом на юге Германии. Его участники планировали устроить восстания во всех лагерях вокруг Мюнхена и взять город под контроль, но были раскрыты гестапо. Всех руководителей БСВ и многих рядов участников организации казнили 4 сентября, уточняет телеканал «Звезда».

Инициативная группа Фонда Александра Печерского является организатором серии проектов «Непокоренные. Сопротивление в фашистских концлагерях», отмечает RT.

3 сентября сообщалось, что останки 129 бойцов Красной армии перезахоронили в Псковской области.

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