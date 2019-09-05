Киоски проверили в Липецке после отравления мужчины алкоголем

В Липецке прошел рейд, в ходе которого сотрудники правоохранительных органов и чиновники проверили киоски на предмет торговли алкоголем. Поводом для проверки стал случай отравления мужчины некачественным спиртным.

Проверяющие посетили три торговые точки, которые ранее попадали в поле зрения правоохранительных органов в связи с нелегальной продажей алкоголя. Владельцу киоска на остановке «Кольцо Трубного завода» грозит штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей по прежнему административному делу, тем не менее в павильоне вновь нашли нелегальное спиртное. На бутылках водки и коньяка были наклеены поддельные акцизные марки. Также обнаружены флаконы со спиртосодержащей жидкостью двойного назначения. Об этом сообщает LipetskMedia. Возбуждено второе административное дело.

В киоске на улице Циолковского были обнаружены четыре контрафактные бутылки. А на остановке «Воронежское шоссе» продавец разбила несколько бутылок со спиртным, когда началась проверка. Тем не менее в подсобном помещении нашли еще несколько ящиков, спиртное изъято. Предпринимателю грозит крупный штраф.