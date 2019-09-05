Прямой эфир

Киоски проверили в Липецке после отравления мужчины алкоголем

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Липецке прошел рейд, в ходе которого сотрудники правоохранительных органов и чиновники проверили киоски на предмет торговли алкоголем. Поводом для проверки стал случай отравления мужчины некачественным спиртным.

Проверяющие посетили три торговые точки, которые ранее попадали в поле зрения правоохранительных органов в связи с нелегальной продажей алкоголя. Владельцу киоска на остановке «Кольцо Трубного завода» грозит штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей по прежнему административному делу, тем не менее в павильоне вновь нашли нелегальное спиртное. На бутылках водки и коньяка были наклеены поддельные акцизные марки. Также обнаружены флаконы со спиртосодержащей жидкостью двойного назначения. Об этом сообщает LipetskMedia. Возбуждено второе административное дело.

В киоске на улице Циолковского были обнаружены четыре контрафактные бутылки. А на остановке «Воронежское шоссе» продавец разбила несколько бутылок со спиртным, когда началась проверка. Тем не менее в подсобном помещении нашли еще несколько ящиков, спиртное изъято. Предпринимателю грозит крупный штраф.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Скворцова назвала сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года
Минздрав высказался против дистанционной продажи алкоголя

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019