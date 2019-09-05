Путин рассказал Медведчуку о планах по обмену заключенными

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктором Медведчуком в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). Они обсудили вопрос обмена заключенными между Россией и Украиной.

Путин рассказал, что данный вопрос будет решен в ближайшее время.

«Безусловно, вы успешно очень конвертируете наши добрые отношения в конкретные гуманитарные акции, в конкретные дела. Я думаю, что люди об этом будут помнить», — цитирует Путина «РИА Новости».

Медведчук сказал журналистам, что не может более подробно рассказать по этой теме, так как «всё будет тогда, когда будет объявлено об окончательной дате обмена».

«Думаю, что всё должно быть хорошо», — заключил он.

21 августа сообщалось, что Россия и Украина уже вышли на финальную стадию согласования обмена.

Предполагается, что обмен пройдет по формуле «35 на 35», его дата согласовывается. Договоренность между странами должна распространиться в том числе на задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе украинских моряков, в отношении которых возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение госграницы». Среди россиян, которые должны вернуться на родину, могут оказаться похищенные СБУ Максим Одинцов и младший сержант Александр Баранов, а также Евгений Мефедов, обвинявшийся по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года, а после — в сепаратизме.

В 2019 году юбилейный, пятый Восточный экономический форум проходит 4–6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский.