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Ограничение на посещение лесов продлили в Липецкой области

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Высокая пожарная опасность ожидается в Липецкой области. В связи с прогнозом в регионе продлено ограничение пребывания в лесах.

По данным управления лесного хозяйства, ограничение будет действовать с 7 по 27 сентября. Об этом сообщает GOROD48. В течение этого время запрещен въезд транспорта на территорию леса, также ограничено пребывание граждан.

Для соблюдения введенного ограничения на въездах в леса установлены контрольно-пропускные пункты. Также будут проводиться рейды для предотвращения нарушения правил пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что осенью в России ожидается новая волна лесных пожаров. Повышенный риск прогнозируют на Дальнем Востоке, Центральной России и Приволжье.

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