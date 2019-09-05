Штормовое предупреждение объявили в Башкирии

Жители Башкирии получили SMS-сообщения от МЧС с предупреждением о неблагоприятных погодных явлениях. Они будут продолжаться в республике в течение ближайших трех дней, то есть до 9 сентября.

Как уточняет ИА «Башинформ», в Башкирии возможны сильные осадки и ветер с порывами до 18 м/с. Жителям не рекомендуется покидать пределы населенных пунктов.

5 сентября в Приморском крае объявили штормовое предупреждение. К региону движется тайфун «Линлин». Возможны сильные дожди, ветер будет дуть со скоростью 32 м/с.