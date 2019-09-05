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Изъятые таможенниками старые монеты передали в музей в Астрахани

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Серебряные и медные монеты передали в фонд астраханского музея таможенники. Старинные деньги относятся к категории культурных ценностей.

Во время таможенных досмотров было изъято 14 монет из серебра и меди, которые изготовлены больше века назад. Четыре монеты относятся ко второй половине XVIII века, еще девять монет были изготовлены в XIX веке. Об этом сообщает «Астрахань-24».

Одна монета датируется временами царствования Николая I, еще одну изготовили в 1916 году. Деньги были отчеканены на Санкт-Петербургском, Сузунском и Екатеринбургском монетных дворах.

Образцы нумизматики будут переданы в фонды Астраханского историко-архитектурного музея-заповедника.

Ранее сообщалось, что в Самаре в районе строительства Фрунзенского моста были обнаружены монеты XVII века.

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