Памятную доску в честь Ким Чен Ира установят в метро Новосибирска

В метрополитене Новосибирска появится памятная доска в честь умершего Ким Чен Ира. Ее установят на станции «Площадь Ленина», которую посещал лидер КНДР 11 августа 2001 года.

Церемония открытия запланирована на 6 сентября. В ней, кроме представителей городской администрации, примет участие временный поверенный в делах посольства КНДР в России Зин Чжон Хеп.

Как пишет vn.ru, с инициативой установить доску в честь северокорейского политика выступил глава фонда культурных и образовательных программ «Открытое море» Михаил Симонян. С визитом в КНДР 6 сентября отправится делегация студентов Новосибирской государственной консерватории под руководством Симоняна.

Ким Чен Ир находился у власти в КНДР с 1994 года. На этом посту он сменил своего отца Ким Ир Сена. Находился у власти до своей смерти в 2011 году. За это время его наградили такими титулами, как отец народа, любимый руководитель, солнце коммунистического будущего, солнце жизни, направляющий солнечный луч, железный всепобеждающий полководец, путеводная звезда XXI века.