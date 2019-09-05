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Теплые автобусные остановки уберут с улиц Благовещенска

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В Благовещенске планируют демонтировать все установленные в городе теплые остановки. Причиной стали частые акты вандализма.

Как сообщает пресс-служба мэрии города, сейчас в Благовещенске действует пять таких павильонов. Несколько раз вандалы били в них стекла и двери, вырывали осветительные и снимали отопительные приборы, пишет Амурская Служба Новостей.

В связи с последним случаем вандализма администрация города приняла решение демонтировать теплые остановки. На их месте построят новые автобусные павильоны открытого типа.

Подобные остановочные павильоны установлены в некоторых регионах России. В частности, в Якутске социально значимый проект «Теплая автобусная остановка» воплощается в жизнь с 2014 года. Там сейчас установлено 25 отапливаемых павильонов.

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