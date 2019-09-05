Прямой эфир

СК проводит проверку после гибели супругов в Миассе на глазах у ребенка

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет проводит проверку по факту смерти семейной пары в Миассе (Челябинская область), По предварительным данным, причиной гибели стала передозировка наркотиков.

По данным следствия, в квартире с родителями находился восьмилетний ребенок. Утром мальчик увидел, что его мать и отец лежат на полу в коридоре. Женщина не двигалась, мужчина подавал признаки жизни. Ребенок позвонил бабушке, и та вызвала скорую помощь. Прибывшие медики констатировали смерть женщины, ее супруга увезли в больницу, где он скончался. Об этом сообщает ИА «Ура.ру».

В следственном комитете уточнили, что погибшие злоупотребляли наркотиками. По факту произошедшего проводится проверка, причина смерти будет установлена в ходе экспертизы. По итогам проверки будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела. Ребенок в настоящий момент передан бабушке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ребенок выпал из окна корпуса в детском лагере в Миассе
Больница в Миассе осталась без электричества из-за непогоды

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019