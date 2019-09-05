СК проводит проверку после гибели супругов в Миассе на глазах у ребенка

Следственный комитет проводит проверку по факту смерти семейной пары в Миассе (Челябинская область), По предварительным данным, причиной гибели стала передозировка наркотиков.

По данным следствия, в квартире с родителями находился восьмилетний ребенок. Утром мальчик увидел, что его мать и отец лежат на полу в коридоре. Женщина не двигалась, мужчина подавал признаки жизни. Ребенок позвонил бабушке, и та вызвала скорую помощь. Прибывшие медики констатировали смерть женщины, ее супруга увезли в больницу, где он скончался. Об этом сообщает ИА «Ура.ру».

В следственном комитете уточнили, что погибшие злоупотребляли наркотиками. По факту произошедшего проводится проверка, причина смерти будет установлена в ходе экспертизы. По итогам проверки будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела. Ребенок в настоящий момент передан бабушке.