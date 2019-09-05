Прямой эфир
Сюжет:

Путин заявил о способности РФ защитить свои суда в Ормузском проливе

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия способна защитить свои суда в Ормузском проливе военным путем, но при этом страна заинтересована в разрешении ситуации. Об этом 5 сентября сообщает ТАСС.

«С учетом развития наших вооруженных сил и Военно-морского флота с военно-технической точки зрения это (военно-морское присутствие в этой зоне. — Ред.) не проблема для нас. Вопрос в том, чтобы все эти действия были эффективными и вели к урегулированию, к повышению уровня безопасности в регионе и в Ормузском проливе», — сказал глава российского государства в ходе дискуссии на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

На нет и судов нет: Россия не будет усиливать охрану в Ормузском проливе
Москва не планирует вводить дополнительные силы в Персидский залив для защиты своего нефтяного и торгового флота, заявили в Госдуме

Президент добавил, что еще несколько лет назад Россия выступила с инициативой создать международный механизм с участием практически всех заинтересованных стран региона, а также тех, кто заинтересован в нормальном функционировании маршрутов, проходящих через пролив. По словам Путина, речь идет о привлечении азиатских стран и США.

23 августа США призвали страны вступить в возглавляемую ими международную коалицию, созданную для сдерживания агрессии в отношении торговых судов.

1 августа генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность в связи с ростом напряженности в Персидском заливе и предостерег страны от масштабного конфликта.

В конце июля Великобритания заявила о создании европейской миссии по защите моря и судоходства в регионе Персидского залива, а также дополнительном усилении своего военного присутствия в регионе. В США также решили создать коалицию для патрулирования пролива и призвали Германию и Францию присоединиться. В Евросоюзе призвали все страны проявить сдержанность, а в НАТО отметили, что не получали запроса на разворачивание миссии.

Россия, в свою очередь, предложила провести консультации и создать организацию по безопасности и сотрудничеству в Персидском заливе (ОБСПЗ). 30 июля Москва представила ООН свою концепцию коллективной безопасности в регионе.

Ситуация в Персидском заливе обострилась после инцидентов с танкерами. Так, 4 июля супертанкер Grace 1 под флагом Панамы был задержан властями Гибралтара при поддержке британских ВМС по подозрению в доставке сырой нефти Сирии в нарушение санкций Евросоюза. Через шесть дней корабли, предположительно иранские, попытались остановить британский нефтяной танкер, но после отозвали требование.

13 июня были атакованы норвежский и японский танкеры, в нападении США обвинили Иран и 18 июля заявили, что сбили иранский беспилотник, который якобы представлял опасность американскому судну. На следующий день Иран задержал британский танкер Stena Impero за якобы нарушение международных правил и причастность к некоему инциденту с иранским рыболовецким судном.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В МИД РФ оценили идею США о патрулировании Ормузского пролива
ЕС призвал к сдержанности в связи с идеей патрулировать Ормузский пролив

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019