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Пожар в тундре в Заполярье тушили около пяти часов

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Почти пять часов потребовалось пожарным расчетам для того, чтобы справиться с возгоранием недалеко от поселка Туманного в Мурманской области. Днем 4 сентября там вспыхнула тундра.

Пожар произошел в 200 м от развилки дороги Кола–Серебрянские ГЭС. Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в дневные часы. Первоначально площадь возгорания оценивали в 100 кв. м. Позже она увеличилась до 500 кв. м.

Лишь в районе 21:00 было объявлено о ликвидации возгорания, пишет ИА «Би-порт». Причины случившегося сейчас устанавливаются. О пострадавших информации не было.

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