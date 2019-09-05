Пожар в тундре в Заполярье тушили около пяти часов

Почти пять часов потребовалось пожарным расчетам для того, чтобы справиться с возгоранием недалеко от поселка Туманного в Мурманской области. Днем 4 сентября там вспыхнула тундра.

Пожар произошел в 200 м от развилки дороги Кола–Серебрянские ГЭС. Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в дневные часы. Первоначально площадь возгорания оценивали в 100 кв. м. Позже она увеличилась до 500 кв. м.

Лишь в районе 21:00 было объявлено о ликвидации возгорания, пишет ИА «Би-порт». Причины случившегося сейчас устанавливаются. О пострадавших информации не было.