Прокуратура в Комсомольске выясняет причину задержки ремонта дороги

В Комсомольске-на-Амуре прокуратура начала проверку в отношении подрядчика, который ремонтирует Комсомольское шоссе. На нем в пробках стоят грузовики, срочно отсыпающие дамбы.

Из-за ремонта шоссе проезжая часть значительно сузилась, на ней много ям и куч песка. Это заставляет водителей лавировать между препятствиями, создавая протяженные пробки. На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС подрядчику были даны два дня на устранение проблем, но работы выполнены не были.

«Решения комиссии в условиях чрезвычайной ситуации обязательны для исполнения, и нам надо определить, почему подрядчик допустил игнорирование требований комиссии. Наша задача разобраться в этом и понудить организацию эти требования выполнить», — приводит ИА «Хабаровский край сегодня» слова прокурора города Бориса Коноценко.

В прокуратуре отмечают, что много гидросооружений строятся в поселке Менделеева. Грунт туда привозят по Комсомольскому шоссе со стороны Дземги. Дорожники, работающие на срочной отсыпке дамб, очень долгое время проводят в пробках.

С 29 августа в Хабаровске закрыли для жителей и гостей города центральную часть набережной имени Невельского. Прогулки запрещены на участке от речного вокзала до лестницы за утесом.