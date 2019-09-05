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Девочка едва не задохнулась при катании на тарзанке в Челябинске

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В Челябинске остается в реанимации девочка, которая едва не погибла от удушья во время катания на тарзанке. Веревка обвилась вокруг горла 10-летнего ребенка.

«Девочка вышла из комы, она остается в реанимации. Состояние средней тяжести. Она в сознании, сама дышит, остается под наблюдением врачей», — сообщили в пресс-службе Челябинской областной детской больницы.

Инцидент произошел в Металлургическом районе во дворе дома по улице Приборостроительной. Жизнь девочки спас прохожий. Жильцы уже убрали опасную для детей тарзанку. Конструкция состояла из дерева, металлической перекладины и крепкого троса, пишет 1obl.ru. По словам жильцов, они ранее неоднократно просили управляющую компанию ликвидировать самодельную тарзанку.

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