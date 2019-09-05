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Штормовое предупреждение объявили в Самарской области

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В Самарской области в течение трех дней ожидаются заморозки. В связи с неблагоприятным прогнозом в регионе объявлено штормовое предупреждение.

По данным синоптиков, заморозки возможны по ночам с 6 по 8 сентября. Об этом сообщает НИА «Самара». На поверхности почвы и в воздухе температура может опускаться до –1 градуса.

В связи с прогнозом сотрудники МЧС рекомендуют жителям региона соблюдать осторожность на дорогах. Водителям необходимо сохранять дистанцию с другими транспортными средствами и соблюдать скоростной режим. Также рекомендовано одеваться теплее, чтобы не допустить переохлаждения, и не оставлять детей без присмотра на улице.

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