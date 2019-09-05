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В Ульяновске появился навигатор дополнительного образования

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Жители Ульяновска получили возможность записывать детей в кружки через онлайн-сервис. Навигатор дополнительного образования объединяет информацию по доступным секциям.

На специализированном сайте представлены данные обо всех центрах детского творчества, спортивных школах, школах искусств, а также обычных школах, где предоставляются услуги по дополнительному образованию. Родители могут ознакомиться с информацией о программах обучения и деятельности организаций. Об этом сообщает 1ul.ru.

С помощью портала ребенка можно записать в кружок или секцию. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте и указать, чем хочет заниматься ребенок.

Ранее сообщалось, что в Башкирии начали выдавать сертификаты на дополнительное образование. Дети смогут обучаться вне школы за счет средств, выделяемых государством.

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