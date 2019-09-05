Аэропорт в Петрозаводске закроют на месяц

В Петрозаводске на месяц закроют аэропорт. Он не будет работать с 1 октября по 6 ноября 2019 года из-за ремонта взлетно-посадочной полосы. Перелеты по маршруту Петрозаводск–Кижи при этом не прекратятся.

Информацию о приостановке работы аэропорта ИА «Карелinform» подтвердили в республиканском министерстве по дорожному хозяйству, транспорту и связи.

Ремонт ВПП планировали на август, однако перенесли из-за сезона отпусков. Все авиакомпании, работающие на этом направлении, заранее предупредили о сроках ремонта. Они прекратили продажу билетов на период с октября по ноябрь.