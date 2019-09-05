Прививочная кампания стартовала в Хабаровском крае

В Хабаровском крае началась вакцинация населения против гриппа. В этом году прививки планируют сделать около 700 тыс. человек. Об этом сообщает сайт правительства региона.

В 2019 году медики планируют вакцинировать 55% взрослого населения и 75% детского. Также прививки сделают 60% жителей подтопленных районов региона, пишет ИА AmurMedia.

В краевом минздраве уточняют, что для прививочной кампании была доставлена российская вакцина совигрипп. Всего получено 474 тыс. доз взрослой вакцины и 219 тыс. — детской. Они уже распределены по районам.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в интервью «Известиям» о новой вакцине, которая сможет защитить россиян сразу от четырех штаммов гриппа.