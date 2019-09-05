В Тульской области зафиксировали 11 случаев энтеровирусной инфекции

С начала года в Тульской области 11 человек заболели энтеровирусной инфекцией. Врачи сообщают о значительном росте заболеваемости по сравнению с 2018 годом.

По данным Роспотребнадзора, эпидемиологическая обстановка характеризуется как стабильная. В регионе выявлено 11 случаев энтеровирусной инфекции. За тот же период 2018 года зарегистрировали три случая, сообщают «Тульские известия».

Заболевание характеризуется многообразием возбудителей и большим числом симптомов. Вирус может передаваться через воду, продукты питания, грязные руки, игрушки.

Ранее сообщалось, что в Ижевске вводили усиленный режим обеззараживания воды в связи с энтеровирусной инфекцией.