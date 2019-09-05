Прямой эфир

В Тульской области зафиксировали 11 случаев энтеровирусной инфекции

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С начала года в Тульской области 11 человек заболели энтеровирусной инфекцией. Врачи сообщают о значительном росте заболеваемости по сравнению с 2018 годом.

По данным Роспотребнадзора, эпидемиологическая обстановка характеризуется как стабильная. В регионе выявлено 11 случаев энтеровирусной инфекции. За тот же период 2018 года зарегистрировали три случая, сообщают «Тульские известия».

Заболевание характеризуется многообразием возбудителей и большим числом симптомов. Вирус может передаваться через воду, продукты питания, грязные руки, игрушки.

Ранее сообщалось, что в Ижевске вводили усиленный режим обеззараживания воды в связи с энтеровирусной инфекцией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дети массово заразились инфекцией после купания в фонтане в Хабаровске
В Андалусии 56 человек госпитализировали с тяжелой инфекцией

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019