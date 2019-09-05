Совет Федерации получил обращение РЕН ТВ по сенатору Мархаеву

В Совете Федерации получили обращение телеканала РЕН ТВ по поводу конфликта сенатора от Иркутской области Вячеслава Мархаева с журналистами. Документ рассмотрит комитет по регламенту, сообщил в четверг, 5 сентября, «РИА Новости» пресс-секретарь спикера верхней палаты парламента Владислав Пономаренко.

«Далее его рассмотрят в сроки, предусмотренные российским законодательством и в соответствии с внутренним порядком верхней палаты», — отметил он.

Ранее РЕН ТВ обратился к председателю СФ Валентине Матвиенко и главе комитета по регламенту Вячеславу Тимченко с просьбой дать оценку действиям Мархаева. Отмечалось, что журналистка телеканала Евгения Могилевская обратилась в Следственный комитет, заявив о нападении на нее сенатора. Однако учитывая статус и иммунитет сенатора, вопрос о возбуждении дела может быть решен только на уровне руководства ведомства.

Сам политик обратился к генпрокурору РФ Юрию Чайке и с иском в Мосгорсуд в связи с материалами телеканала, которые, по мнению парламентария, порочат его честь и достоинство.

Ранее телеканал обвинил Мархаева в распространении ложных сведений об инциденте с целью отвлечь внимание общественности от своей незаконной деятельности. Кроме того, сенатор путается в собственных показаниях.

31 августа Вячеслав Мархаев напал на журналистку телеканала после заданного ему вопроса о наличии в Улан-Удэ подпольных казино. В результате корреспондентка получила вывих руки, а оператор — множество ушибов.