Пять человек пострадали в результате ДТП в Тамбовской области

Пять человек получили травмы в результате аварии в Тамбовской области. Пострадавшие доставлены в больницу.

Авария произошла на территории Уварово. По данным Госавтоинспекции, 29-летний водитель Kia Rio допустил столкновение с автомобилем «Лада Приора», которым управлял 18-летний местный житель. В результате аварии пострадали оба водителя, пассажирка иномарки и два пассажира отечественного автомобиля. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате массового ДТП в Тамбовской области. Два легковых автомобиля столкнулись с грузовиком.