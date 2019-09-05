Прямой эфир

Пять человек пострадали в результате ДТП в Тамбовской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пять человек получили травмы в результате аварии в Тамбовской области. Пострадавшие доставлены в больницу.

Авария произошла на территории Уварово. По данным Госавтоинспекции, 29-летний водитель Kia Rio допустил столкновение с автомобилем «Лада Приора», которым управлял 18-летний местный житель. В результате аварии пострадали оба водителя, пассажирка иномарки и два пассажира отечественного автомобиля. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате массового ДТП в Тамбовской области. Два легковых автомобиля столкнулись с грузовиком.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В ДТП на Украине пострадали более 10 детей
Четыре человека погибли в массовом ДТП под Воронежем

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019