Штормовое предупреждение объявили в Приморье из-за тайфуна «Линлин»

В Приморском крае объявили штормовое предупреждение в связи с надвигающимся тайфуном «Линлин», который принесет сильные осадки 7–9 сентября. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал «Примпогода».

Дожди начнутся на юго-востоке региона, а затем охватят его большую территорию. В воскресенье интенсивность дождей увеличится, особенно в западной половине края. На южном побережье скорость ветра может достигать 25 м/с с порывами до 32 м/с.

Ночью 9 сентября сильные дожди сохранятся в отдельных районах края.

Подъемы уровня воды будут отмечаться на большинстве рек. Подтопленными могут оказаться некоторые участки дорог, хозяйственные объекты и сельхозугодья. Не исключены подтопления низменностей и размывы участков дорог.

В августе тайфун «Кроса» затопил 17 участков дорог в Приморье. На Сахалине он оставил без света более 7 тыс. человек.