Toyota вложит 20 млрд рублей в завод в Петербурге

Японская автомобилестроительная корпорация Toyota Motor вложит 20 млрд рублей в завод в Санкт-Петербурге. Об этом 5 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на заявление японского премьер-министра Синдзо Абэ.

«Растет интерес японских компаний к России. Toyota в качестве дополнительных инвестиций вложит 20 млрд рублей в свой завод в Санкт-Петербурге до 2028 года», — рассказал премьер на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

Абэ добавил, что корпорация займется улучшением линий поставок и усовершенствованием навыков сотрудников завода.

Завод Toyota Motor открылся в Санкт-Петербурге в 2007 году, его машины рассчитаны на российский рынок и экспорт в Казахстан и Белоруссию. На сегодняшний день предприятие выпускает седан Toyota Camry и кроссовер Toyota RAV4, его производственная мощность — 100 тыс. автомобилей в год.

Пятый Восточный экономический форум проходит 4–6 сентября во Владивостоке. В программу включено более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, бизнес-завтраки, круглые столы и бизнес-диалоги.