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В Минздраве назвали возможные причины повышенной смертности зимой

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Перепады температуры, повышенная влажность и атмосферное давление могут быть причинами повышения уровня смертности в зимний период. Об этом в четверг, 5 сентября, заявил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава РФ Алексей Киселев-Романов на климатическом форуме городов в Москве.

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«Условно говоря, в зимний период статистика заболеваемости и обострениями хронических и инфекционных заболеваний в среднем на 10–15% выше», — сказал он на климатическом форуме городов в Москве.

По словам Киселева-Романова, зимой нагрузка на систему здравоохранения и смертность намного выше не только в России, но также в Португалии, Великобритании и Франции. Специалист отметил, что сейчас существуют данные о том, что нормальный «коридор» для функционирования организма — от минус 10 до плюс 20 градусов.

«Выходя за пределы этого коридора, как раз начинаются аномалии», — сказал он.

Киселев-Романов также привел мнение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), что на 60% на состояние здоровья влияет поведение самого человека. При этом основные факторы риска, по его словам, — неправильное питание, алкоголь, курение и низкая физическая активность.

4 сентября главный внештатный специалист-онколог Минздрава Андрей Каприн рассказал о главных факторах, способствующих развитию рака.

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