Новый лесной пожар выявили в Иркутской области за прошедшие сутки

В Киренском районе Иркутской области за прошедшие сутки обнаружили новое возгорание на землях лесного фонда. Площадь пожара составляет 10 га, сообщает пресс-служба правительства области.

По данным правительства на утро 5 сентября, в Катангском районе продолжают развиваться два очага на площади 2,4 тыс. га. В локализованное состояние перешли два пожара в Усть-Кутском и Бодайбинском районах общей площадью 291 га, пишет ИА IrkutskMedia.

5 сентября местами по области и 6–7 сентября местами в северных районах ожидается высокая четвертого класса и чрезвычайная пятого класса пожароопасность лесов.

4 сентября в тушении лесных пожаров были задействованы 34 парашютиста-десантника, пять специалистов лесной охраны и пять мобилизованных граждан. Работало пять единиц техники.

15 августа стало известно, что Минприроды разрабатывает программу по предотвращению лесных возгораний. Она предусматривает значительное увеличение количества метеостанций, подключение науки, использование для прогнозирования и предупреждения малой авиации, а также дистанционное наблюдение с квадрокоптеров.