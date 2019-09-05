Осенью в Россию вернутся лесные пожары

Новая волна лесных пожаров придет в Россию осенью. Об этом 5 сентября «РИА Новости» рассказал врио руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Клинов.

«Осенью ожидается новый сезон природных пожаров. Он не будет таким масштабным, как летом, хотя не исключаю, что какие-то отдельные экстраординарные случаи могут произойти», — сообщил глава Рослесхоза на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Он уточнил, что пожары могут возникнуть в разных частях Дальнего Востока, в Южном округе и на Северном Кавказе. В Центральной России и Приволжье также спрогнозирован повышенный риск.

По словам Клинова, период уборки урожая способствует появлению возгораний — в это время происходит пал сухой травы на сельскохозяйственных землях. «Если мероприятия плохо организованы, это может привести к пожарам и их переходам на земли лесного фонда», — разъяснил он.

30 августа стало известно, что Минприроды запланировало в три раза снизить ущерб от лесных пожаров в России к 2024 году, а 23 августа в ведомстве заявили, что все пожары в российских заповедниках были ликвидированы.

С начала текущего года было зафиксировано 210 природных пожаров на территории 36 заповедников и 18 национальных парков. Общая площадь возгорания составила 65,2 тыс. га, в том числе лесная — 9,1 тыс. га.