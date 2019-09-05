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Власти Свердловской области объявили об уменьшении выбросов в воздух

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В Свердловской области за последние несколько лет объем выбросов предприятий в атмосферу уменьшился на 16%. Такие данные обнародовало правительство региона. Результат получен благодаря комплексной работе, заявил губернатор Евгений Куйвашев. Благодаря снижению уровня загрязнения от заводов продолжительность жизни местного населения превышает 71 год.

Куйвашев объявил главные цели: реабилитация водохранилищ, очистка питьевых источников, модернизация систем водоснабжения. Также он поручил сделать более эффективной работу в сфере обращения с мусором, пишет ТагилСити.Ру. Сейчас на территории региона за качеством воздуха следят станции контроля, работающие в 13 городах.

Ранее власти Свердловской области подготовили план экологической безопасности, предусматривающий сокращение загрязняющих воздух веществ на 50 тыс. т. В 2019 году общий объем выбросов на заводах региона составит 990 тыс. т, в 2035-м этот показатель уменьшится до 940 тыс. т. Концепция экологической безопасности предусматривает снижение выбросов в Нижнем Тагиле на 20%.

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