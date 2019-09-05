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Две фотозоны создадут в Томске в рамках фестиваля «Стенограффия»

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В Томске в рамках фестиваля «Стенограффия» 7 сентября появятся фотозоны. Одна будет с эффектом многомерного пространства 3D, вторую создадут из нефтяных бочек.

Фотозоны будут появляться на глазах жителей города. Рисунки оживят с помощью ярких красок и современных техник. А нефтяные бочки превратят в произведения искусства.

Кроме того, гости праздника смогут оценить работы участников фестиваля из других городов, которые будут демонстрироваться на специальном экране.

Как отмечает РИА «Томск», фестиваль «Стенограффия» в 2019 году коснулся не только Томска, но и районов области. Так, в райцентрах Парабель и Каргасок художники из Нижнего Новгорода и Екатеринбурга создали два мегаполотна.

В середине июля в Екатеринбурге коммунальные службы закатали в асфальт работу художника Покраса Лампаса. Он нарисовал гигантский крест на площади Первой Пятилетки в рамках фестиваля «Стенограффия».

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