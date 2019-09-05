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Пресс-конференция «Частные музеи России». Видеотрансляция

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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В пресс-центре МИЦ «Известия» началась пресс-конференция в преддверии выставки «Частные музеи России. Самородки России».

В пресс-конференции участвуют директор департамента музеев Министерства культуры РФ Владислав Кононов, директор департамента культуры администрации Владимирской области Алиса Бирюкова, директор Ассоциации частных музеев России, директор Современного музея каллиграфии, президент конгрессно-выставочного центра «Сокольники» Алексей Шабуров, директор музея «Моторы Октября» в Москве Дмитрий Октябрьский, директор Музея советского автопрома в Иваново Елена Власова, основатель Музея ложки во Владимире Татьяна Пикунова, руководитель музея народной игрушки «Забавушка» в Москве Алексей Санкин, заместитель губернатора Архангельской области Елена Кутукова и путешественник и блогер Константин Петров.

Выставка пройдет с 7 по 8 сентября 2019 года в Дни города Москвы. Впервые под одной крышей будут собраны свыше 100 частных музеев. Москвичи и гости столицы получат уникальную возможность увидеть более двух тысяч редких экспонатов, привезенных со всей страны, от Камчатки до Калининграда. Организатор выставки — Ассоциация частных музеев России. Официальным партнером проекта выступает Министерство культуры Российской Федерации.

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