Пресс-конференция «Частные музеи России». Видеотрансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» началась пресс-конференция в преддверии выставки «Частные музеи России. Самородки России».

В пресс-конференции участвуют директор департамента музеев Министерства культуры РФ Владислав Кононов, директор департамента культуры администрации Владимирской области Алиса Бирюкова, директор Ассоциации частных музеев России, директор Современного музея каллиграфии, президент конгрессно-выставочного центра «Сокольники» Алексей Шабуров, директор музея «Моторы Октября» в Москве Дмитрий Октябрьский, директор Музея советского автопрома в Иваново Елена Власова, основатель Музея ложки во Владимире Татьяна Пикунова, руководитель музея народной игрушки «Забавушка» в Москве Алексей Санкин, заместитель губернатора Архангельской области Елена Кутукова и путешественник и блогер Константин Петров.

Выставка пройдет с 7 по 8 сентября 2019 года в Дни города Москвы. Впервые под одной крышей будут собраны свыше 100 частных музеев. Москвичи и гости столицы получат уникальную возможность увидеть более двух тысяч редких экспонатов, привезенных со всей страны, от Камчатки до Калининграда. Организатор выставки — Ассоциация частных музеев России. Официальным партнером проекта выступает Министерство культуры Российской Федерации.