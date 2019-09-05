Фонд «Вольное дело» подарил тулунской больнице две машины скорой помощи

Больница пострадавшего от паводков Тулуна (Иркутская область) получила в подарок от фонда «Вольное дело» два автомобиля скорой медицинской помощи. Они предназначены для оказания помощи жителям города и Тулунского района, их общая стоимость составила около 6 млн рублей.

На торжественной церемонии передачи машин присутствовали глава Тулунского района Михаил Гильдебрант и генеральный директор фонда «Вольное дело» Екатерина Никитина. Ключи от новых автомобилей были вручены главному врачу Тулунской городской больницы Елене Гусевской и заведующему отделением скорой медицинской помощи Тулунской городской больницы Александру Назарову.

Никитина отметила, что фонд не мог остаться равнодушным к беде, случившейся в Иркутской области, и с момента трагедии сотрудничает с администрацией района, помогая пострадавшим от наводнения жителям.

Новые автомобили произведены на заводе «ГАЗ». Они обладают повышенной проходимостью, оснащены полным комплектом современного медицинского оборудования и средствами радиосвязи с возможностью использования навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и GPS, позволяющими точно определять координаты.

Фонд «Вольное дело» основан предпринимателем Олегом Дерипаской. Организация решает социально значимые проблемы, поддерживает образование, науку и культуру. В числе самых известных проектов фонда — фестиваль «Робофест», совместные проекты со Школой-студией МХАТ, Иркутский международный книжный фестиваль и поддержка археологической экспедиции на территории древнегреческого города Фанагория.