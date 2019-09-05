Южная Осетия начала обустраивать пограничный пост на границе с Грузией

Пограничная служба Южной Осетии начала обустройство поста неподалеку от села Уиста (Цнелис). Об этом 5 сентября сообщает Комитет госбезопасности республики на своей странице в Facebook.

«Сводная группа Пограничной Службы КГБ РЮО приступила к обустройству пограничного поста на участке югоосетино-грузинской границы западнее населенного пункта Уиста (Цнелис). Пограничный пост находится на линии прохождения государственной границы Республики Южная Осетия и Грузии на высоте 944,8, которая является господствующей на данном участке границы», — передает пресс-служба.

В ведомстве добавили, что обустройство поста осуществляется в рамках реализации гуманитарной операции, направленной на поддержание пограничного режима, обеспечение безопасности граждан и стабилизацию военно-политической обстановки.

2 сентября Грузия отказалась убирать полицейский пост на границе с Южной Осетией, а 27 августа в южноосетинском парламенте сообщили, что в районе села Цнелис располагаются «вооруженные формирования Грузии». Власти республики призвали Тбилиси «отказаться от провокаций».

26 августа глава Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что страна никогда не смирится с потерей Абхазии и Южной Осетии, а также о желании вернуть эти территории в период своего президентства.

Южная Осетия провозгласила независимость от Грузии в 1992 году после грузино-югоосетинского конфликта. В августе 2008 года грузинские войска обстреляли столицу республики Цхинвал и предприняли попытку установить контроль над регионом. После этого Россия ввела в Южную Осетию войска и вытеснила грузинских военных. Позже Москва признала суверенитет данной территории. Грузия отказывается признавать независимость своих бывших автономий.