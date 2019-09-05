«Черные ящики» разбившегося Су-25 доставлены для расшифровки в Москву

Бортовые самописцы потерпевшего катастрофу в Ставрополье учебно-боевого штурмовика Су-25 доставлены в Москвы для расшифровки. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб региона.

«Черные ящики» были обнаружены на месте крушения самолета, отметил он. Прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец пригодны для проведения расшифровки.

Специалисты проведут эту работу в одном из научно-исследовательских институтов в подмосковных Люберцах.

СУ-25УБ разбился 3 сентября в 38 км от аэродрома Буденновск, возле села Чернолесское. Судно упало в безлюдной местности, поэтому разрушений на земле не было, однако сам штурмовик оказался полностью разрушен. Как пояснили в Минобороны, штурмовик выполнял учебно-тренировочный полет без боекомплекта.

При крушении учебного самолета погибли начальник безопасности полетов и командир звена.