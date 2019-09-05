Новак допустил дополнительное инвестирование России в нефтедобычу Ирана

Российская Федерация изучает возможность дополнительного инвестирования в сферу иранской нефтедобычи. Об этом в четверг, 5 сентября, заявил глава Минэнерго России Александр Новак на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Речь идет о разработке в области нефти в первую очередь», — цитирует его в четверг, 5 сентября, ТАСС. Какие именно проект Новак имеет ввиду, он не уточнил.

Ранее в четверг замглавы МИД РФ Игорь Моргулов заявил на ВЭФ, что Россия вместе с другими партнерами продолжит прилагать усилия для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

Пятый Восточный экономический форум проходит 4–6 сентября во Владивостоке. В программу включено более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, бизнес-завтраки, круглые столы и бизнес-диалоги.