В ДТП на Украине пострадали более 10 детей

Дорожная авария с участием микроавтобуса, легковушки и автобуса с детьми произошла во Львовской области Украины.

Как уточнили на сайте Национальной полиции региона, в автобусе в момент ДПТ находилось 49 детей, двое взрослых и два водителя. «В результате ДТП с телесными повреждениями госпитализированы 12 детей 10–12 лет и оба водителя автобуса», — отметили в четверг, 5 сентября, в ведомстве.

Водитель Mercedes-Benz Vito, 31-летний иностранец, 4 сентября выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом Neoplan и с автомобилем Volkswagen Jetta. Водитель Mercedes-Benz погиб на месте, водитель Volkswagen Jetta не пострадал, отметили в полиции. По данным «Газеты.ру», погибший — гражданин ФРГ.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В июле в Запорожской области Украины три автомобиля из кортежа президента Украины Владимира Зеленского столкнулись с колонной автобусов, в которых ехали дети. По данным полиции, никто не пострадал.