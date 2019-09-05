Трамп пригрозил Европе торговыми пошлинами

Президент США Дональд Трамп пригрозил Европе торговыми мерами, которые идентичны принятым мерам в отношении Китая. Об этом он 5 сентября написал в своем Twitter.

«Европа среди тех, кто вечно проводит самую протекционистскую политику. Они у себя сидят, и говорят, хм, мы следующие? Может быть и так!» — написал он.

При этом американский лидер отметил, что США не могут защищать весь мир и постоянно платить за это, подчеркнув необходимость смены подобных правил.

Он также заявил, что США якобы уже на протяжении пяти десятилетий являются жертвой тарифного терроризма, поскольку другие страны их обложили «большими пошлинами».

Трамп вспомнил и про Китай, с которым его страна находится в состоянии торгового конфликта.

«Корректировка (позиции — ред.) отвечает интересам Китая, я думаю, мы дойдем до решения, которое драматически лучше, чем все то, что у нас сегодня», — написал он.

При этом он заявил, что Китай особо искусен в том, «чтобы ни на что не соглашаться». Поэтому, отметил, американский лидер, США пришлось прибегнуть к вводу торговых пошлин.

3 сентября стало известно, что Пекин потребовал на международном уровне привлечь США к ответу за введение пошлин в отношении китайских товаров и подал иск во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Торговое противостояние между Китаем и США длится с июля 2018 года. Тогда Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год, в свою очередь, Пекин принял зеркальные меры.

В мае Вашингтон вновь поднял пошлины объемом $200 млрд из-за того, что Китай якобы не полностью выполняет определенные договоренности. В ответ на это Пекин с 1 июня повысил пошлины на ввоз товаров из США годовым объемом поставок $60 млрд.

По словам Трампа, введение пошлин будет продолжаться до тех пор, пока стороны не заключат «выгодную для всех» сделку.