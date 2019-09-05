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Алтаец получил условный срок за привязанного на чердаке ребенка

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В Алтайском крае суд вынес решение по делу местного жителя, который привязал к балке на чердаке своего 13-летнего пасынка. Мужчина приговорен к трем годам лишения свободы условно.

Как сообщает altapress.ru со ссылкой на СУ СКР по Алтайскому краю, 35-летний житель одного из сел Каменского района запер на чердаке сына своей жены от первого брака.

Он привязал ребенка к балке и ушел. Мальчик стал кричать и звать на помощь. Пленника освободили соседи.

Позже мужчина утверждал, что сделал это в воспитательных целях. Свою вину он признал частично.

Во время расследования мальчика изъяли из семьи. Теперь он живет с родным отцом.

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