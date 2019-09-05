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Россиянки назвали признаки привлекательного мужчины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Россиянки рассказали, каких мужчин они считают самыми привлекательными. Об этом 5 сентября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, 69% опрошенных россиянок предпочитают гладковыбритых мужчин, 22% — любят легкую щетину, 11% — короткую бороду, 9% нравятся усы, а для 7% это неважно.

При этом 93% мужчин рассказали, что никогда не отращивали бороду, еще около 90% не носили бакенбарды, 76% не решали сделать бороду короткой, а 71% — не хотели бы отращивать усы.

При этом 35% обладателей больших бород признались в нежелании заниматься волосами на лице, а еще для 30% борода оказалось привычкой. 16% считают, что борода делает их привлекательнее, а 10% с помощью нее хотят выглядеть старше и солиднее.

Ранее россияне навали самых известных бродачей. Среди них оказались Карл Маркс, Лев Толстой и Владимир Ленин.

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