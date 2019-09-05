Захарова обвинила США в регулярном вмешательстве в дела России и Китая

США постоянно вмешиваются во внутренние дела России и Китая, заявила 5 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Восточного экономического форума.

Вмешательство, по ее словам, осуществляется с разной активностью и использованием разнообразных технологий.

«Мы об этом говорим постоянно, мы наблюдаем аналогичную картину и в отношении Китая. Мы знаем целый ряд вопросов, по которым США считают возможным делать заявления, хотя это внутреннее дело Китая», - приводит ответ Захаровой на вопрос представителя КНР «РИА Новости».

Она отметила, что заявления о внутренних делах других стран Вашингтон делает, стремясь показать свое доминирование в отношениях.

Захарова призвала Москву и Пекин занять принципиальную позицию о недопустимости вмешательства США.

3 сентября стало известно, что комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела России пригласит экс-посла США Джона Хантсмана на одно из своих заседаний.

В августе МИД обратился в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве.