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В Нижнем Новгороде загорелся катафалк с покойником

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Фото: vk.com/ЭКИПАЖ. ХРОНИКА ПРОИСШЕСТВИЙ
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В Нижнем Новгороде загорелся припаркованный на обочине катафалк с гробом, сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.

Инцидент произошел 4 сентября примерно в 12:14 на проспекте Гагарина. В тушении катафалка были задействованы 15 сотрудников МЧС и три единицы техники. Ликвидировать возгорание удалось через 15 минут.

«Внутри катафалка находился гроб с телом усопшего мужчины, оно не пострадало. Нет пострадавших и среди живых», — приводит сообщение «РИА Новости».

При этом отмечается, что огнем были повреждены два стоящих рядом автомобиля. Причиной возгорания, по предварительным данным, стало короткое замыкание в катафалке.

12 августа сообщалось, что в России создали беспилотный катафалк на базе Lada Kalina.

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