Руководитель Общества ресторанов Латвии Янис Ензис призвал граждан своей страны не опасаться приезда украинцев, которые собираются работать посудомойщиками. Об этом сообщает издание Baltijas Balss.

Ензис подчеркнул, что подобная рабочая сила совсем неконкурентна. При этом он предложил разрешить въезд в страну недостающих сотрудников, которым можно будет выплачивать среднюю зарплату в той сфере, где они трудятся.

«Посудомойщику мы не можем платить среднюю зарплату по стране», — отметил он.

22 августа социолог рассказал, какую судьбу Запад уготовил для Украины. По его словам, европейские страны хотят сделать из Украины не только антироссийский плацдарм, но и разграбить страну, а население превратить в дешевую рабочую силу.