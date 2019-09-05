Бюджет Евросоюза в 2018 году не досчитался €371 млн из-за коррупции

В 2018 году €371 млн из бюджета ЕС было потрачено не по назначению. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщил журнал Bild со ссылкой на доклад Европейского бюро по борьбе с мошенничеством.

Отмечается, что наиболее масштабная коррупция наблюдалась при размещении и снабжении беженцев в Италии, которым доставались просроченные продукты, и те — в недостаточном количестве.

По мнению бюро, в деле была замешана организованная преступность.

Бороться с коррупцией на уровне Евросоюза сложно, поскольку правоохранительные органы каждой из стран заняты своими внутренними делами и не все признают расследования общеевропейских инстанций. А те, в свою очередь, не имеют полномочий по возврату денег.

В марте 2018 года директор Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом при МВД Австрии Петер Гридлинг оказался в центре коррупционного скандала. Сотрудников спецслужбы подозревают в тайной передаче Южной Корее заграничных паспортов граждан Северной Кореи и присвоении бюджетных средств.