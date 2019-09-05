Россияне назвали самых известных бородачей

Россияне назвали самых известных деятелей с бородой в ходе опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Большинство опрошенных (24%) назвали самым известным бородачом немецкого философа Карла Маркса, 19% отметили писателя Льва Толстого, про большевистского вождя Владимира Ленина вспомнили 13%.

При этом люди старше 60 лет чаще называли Маркса и Фридриха Энгельса, а молодежь Толстого и рэпера Тимати, пишет «РИА Новости». Еще 5% респондентов отметили певца Михаила Шуфутинского, 4% — главу Чечни Рамзана Кадырова (4%) и 3% писателя Антона Чехова.

Опрос проводился 3 сентября среди 1,6 тыс. человек старше 18 лет.

27 августа россияне назвали любимые киножанры.