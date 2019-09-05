Младший сын экс-президента Египта Мурси скончался от инфаркта

В Египте скончался младший сын покойного экс-президента страны Мухаммеда Мурси Абдалла. Об этом 5 сентября сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что смерть мужчины наступила в результате сердечного приступа еще до того, как его доставили в больницу. Инфаркт произошел в тот момент, когда Абдалла находился за рулем машины.

Сам экс-президент Египта Мухаммед Мурси скончался на 67-м году жизни 17 июня. Его смерть наступила во время слушаний по судебному делу о шпионаже, по которому он проходил обвиняемым.

Мурси упал в клетке во время перерыва между заседаниями. Экс-президента доставили в больницу, но врачам оставалось только констатировать его смерть.