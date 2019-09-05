Журналистское расследование выявило секретный спецназ США в Эстонии. Вопрос изучала редакция эстонской передачи «Очевидец». До этого было известно только о базах НАТО на территории страны.

В документах Пентагона сказано, что США выделит Эстонии еще $15,7 млн. Деньги предназначаются на нужды некоего специфического объекта. Спустя полгода усилий журналист разгадал секрет: строят базу спецназа. Автору удалось проникнуть на место дислокации сил особого назначения.

Геолокацию и размер будущей базы пока не разглашают. По документам Пентагона, построят казармы, оружейный склад, тир. Спецназ США в Прибалтике появился с началом войны на Украине.